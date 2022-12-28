На метромосту через реку Ликову идут работы по устройству верхнего строения пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Метромост через реку Ликову между станциями "Пыхтино" и "Внуково" строящегося участка Солнцевской линии метро находится в высокой степени готовности, в настоящее время рабочие монтируют верхнее строение пути, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Метромост через Ликову длиной 460 метров находится в высокой степени готовности. В рамках устройства верхнего строения пути на мосту уже уложена рельсошпальная решетка. К монтажу контактного рельса планируется приступить весной будущего года", – сказал он.

По словам Бочкарева, в ближайшее время специалисты завершат отделочные работы – монтаж боковых ламелей, несущих декоративную и защитную функции, завершен на 95%. Кроме того, более чем наполовину выполнена установка кровли и кровельных металлоконструкций.

"Работы ведут и по установке инженерных систем. Специалисты монтируют конструкции для крепления кабельных кронштейнов под размещение кабельно-проводниковой продукции", – говорится в сообщении.

Ранее Бочкарев сообщил, что на станции "Пыхтино" началась подготовка к монтажу световых конструкций в виде турбин самолетов. Авиационную тематику для станции выбрали из-за расположения рядом с ней улиц Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.



В Москве завершается отделка и монтаж кровли метромоста через реку Ликову – Бочкарев

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