Завершено строительство общественно-делового комплекса на Грузинском Валу

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Инвестор завершил строительство общественно-делового комплекса, расположенного на улице Грузинский Вал в Тверском районе, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, слова которого привела пресс-служба ведомства.

Здание общей площадью примерно в 22 тысячи "квадратов" включило в себя семь надземных этажей и один подземный. На нижних этажах во внутреннем пространстве с атриумом разместили магазины, фудхолл и турагентство.

Верхние же, по словам Овчинского, заняли рестораны и кафе. В подземной части, в свою очередь, обустроили автостоянку на 44 машиноместа и продуктовый супермаркет. Также здание оснастили современными лифтами и эскалаторами, добавил он.

В ведомстве отметили, что комплекс объединил в себе деловую, развлекательную и торговую функции. При этом самая высокая точка строения – 37,5 метра. Кроме того, конфигурация объекта сочетается со сложившейся застройкой площади Тверская Застава. Так, оно располагается рядом со станцией "Белорусская" Кольцевой линии метро.

Тем временем готовность спорткомплекса "Алтайский" в Гольянове составляет 95%. К возведению объекта специалисты приступили в феврале прошлого года. На данный момент завершены фасадные работы и внутренняя отделка здания. Сейчас осуществляется сборка мебели и установка оборудования.

В спорткомплексе площадью около 4 тысяч квадратных метров уже подготовили бассейн для оздоровительного плавания длиной 25 метров и бассейн длиной 10 метров. Ожидается, что здание будет открыто в начале следующего года