Экологи взяли пробы воды из реки Сетуни из-за ее нехарактерного цвета

Фото: телеграм-канал ''Москва с огоньком''

Специалисты отреагировали на сообщения СМИ о нехарактерном цвете воды в реке Сетуни и взяли пробы для проверки качества. Об этом пишет Агентство "Москва".

"Сотрудниками Мосприроды и Мосводостока в ходе обследования подтверждена информация о нехарактерном цвете воды в реке Сетуни. На место происшествия оперативно вызваны сотрудники полиции района Очаково-Матвеевское, а также Мосэкомониторинга для отбора проб воды", – рассказали представители Мосприроды.

Экологи смогут принять решение о дальнейших действиях, когда получат результаты анализов качества воды.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве с начала текущего года специалисты проверили свыше двух миллионов анализов качества воды.

По его словам, на территории города забор проб выполняется в более чем 250 точках. Бирюков пояснил, что параллельно с лабораторным контролем в режиме реального времени данные фиксируют более 500 приборов автоматического контроля. Они установлены на станциях водоподготовки и в распределительной сети. Приборы отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество.

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