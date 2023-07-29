Незаконные надстройки к торговому центру демонтируют в Багратионовском проезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Арбитражный суд обязал владельца торгово-развлекательного центра в районе Филевский Парк демонтировать незаконно надстроенные помещения общей площадью около 500 квадратных метров. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года суды вынесли 16 решений о сносе объектов самовольного строительства на западе Москвы. Общая площадь настроек составила почти 8,4 тысячи "квадратов".

"Среди них надстройки общей площадью около 500 квадратных метров к торгово-развлекательному центру по адресу: Багратионовский проезд, дом 5. Собственник провел реконструкцию здания без оформления необходимой документации, новые объекты не были введены в эксплуатацию", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно решению суда, демонтировать надстройки необходимо в течение трех месяцев, иначе снос перейдет под ответственность городских служб.

Всего за 12 лет в Москве демонтировали более 17,6 тысячи самостроев. Благодаря этому в городе освободили 8,5 миллиона квадратных метров территории. На местах бывших самостроев появились новые объекты, в том числе павильоны по продаже фермерских продуктов, зоны отдыха и другие.



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