Московская канатная дорога будет работать до 05:00 в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В новогоднюю ночь Московская канатная дорога будет работать до 05:00. Об этом сообщает пресс-служба дороги.

Для пассажиров, желающих встретить 2023 год в воздухе, будут работать верхняя станция "Воробьевы горы", кафе комплекса и панорамная веранда на втором этаже станции.

Поездки по канатной дороге будут проходить без высадки на станции "Лужники" с 22:30 31 декабря до 05:00 1 января. С 16:00 работа канатной дороги возобновится.

Кроме того, первому посетителю будущего года Московская канатная дорога подарит безлимитное число поездок на 12 месяцев.

"Тот, кто предпочитает встречать Новый год не за праздничным столом, а в необычных и ярких местах станет обладателем VIP-карты", – говорится в сообщении.

В этом году более 7,1 тысячи человек будут охранять правопорядок в новогоднюю ночь в Москве. За безопасностью будут следить 3,5 тысячи полицейских, 3,3 тысячи росгвардейцев и более 300 сотрудников частных охранных организаций.

Кроме того, в столице усилят контроль за безопасностью на объектах транспорта в новогодние праздники.



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