Клубный дом на 98 квартир появится в Пресненском районе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство клубного дома на 98 квартир в Пресненском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Уточняется, что здание возведут по адресу Столярный переулок, дом 3, корпус 6.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что проект 15-этажного дома отличает уникальный дизайн, соединяющий черты архитектуры прошлого и современности. В здании с подземной парковкой предусмотрена жилая часть площадью около 10,7 тысячи квадратных метров.

На первом этаже разместятся помещения под магазины, кафе, рестораны, второй этаж займет зона с фитнес-залом, коворкингом, кинозалом и детским клубом. Общая площадь объекта составит почти 16,5 тысячи квадратных метров.

"Он будет построен в рамках реорганизации территории бывшего завода "Рассвет" – здесь в разные годы размещалась мебельно-столярная мастерская, авиационные цеха, конструкторское бюро", – приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Архитектурный проект разработан российским бюро Kleinewelt Architekten. Здание облицуют натуральным темным камнем разных фактур. Круглые колонны придадут оригинальный облик зданию, а стиль фасада является отсылкой к архитектурным работам Романа Клейна.

Отмечается, что для жителей клубного дома оборудуют отдельный вход на территорию соседнего арт-квартала "Рассвет".

Ранее сообщалось, что Мосгосстройнадзор согласовал проект строительства дома на 910 квартир в рамках первого этапа жилого квартала Pride в столичном районе Марьина Роща. Уточнялось, что новостройка расположится по адресу Полковая улица, владение 1. Первый этап ЖК будет состоять из девяти секций переменной высоты от семи до 22 этажей и отдельно стоящего здания.

Строительство ЖК Pride осуществляется на месте недействующего Комбината твердых сплавов в рамках программы реорганизации территорий бывших промзон, реализуемой по инициативе Сергея Собянина.

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