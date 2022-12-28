Крупный производственный комплекс построили в составе технопарка "Руднево"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Производственный комплекс площадью больше 50 тысяч квадратных метров возвели на территории технопарка "Руднево", который является частью особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"Он [производственный комплекс] включает девять строений, предназначенных практически для любого вида производства и сможет эффективно решать задачи по импортозамещению в области высоких технологий", – рассказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Как пояснили в пресс-службе, восемь зданий отведены непосредственно под производства, а одно является административным корпусом, в котором расположены офисы, столовая, помещения для отдыха и мероприятий, складские зоны. К настоящему времени объект уже прошел проверку Мосгосстройнадзора.

Войстратенко между тем напомнил, что недавно в составе технопарка достроили два других объекта площадью 29 тысяч и 4,6 тысячи квадратных метров, а также создали дорожную сеть. Все это, по его словам, позволит запустить производственные процессы в "Руднево" уже в ближайшее время.

Ранее на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва" досрочно достроили высокотехнологичный комплекс по разработке и производству лекарств. Предприятие будет выпускать препараты для лечения дыхательной и костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, противомикробные лекарства и другие медикаменты.

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