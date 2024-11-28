Готовность детсада на Дубнинской улице составляет более 75%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Трехэтажный детский сад, который строится на месте бывшего дошкольного учреждения школы № 1383 в Бескудниковском районе Москвы, готов более чем на 75%, сообщил глава департамента гражданского строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

По его словам, к завершению подходят фасадные работы. Строители уже приступили к монтажу внутренних инженерных сетей и чистовой отделке помещений. Благоустройство прилегающей территории выполнено более чем на треть.

Загрутдинов подчеркнул, что завершить строительство детского сада планируется в 2025 году. Образовательное учреждение площадью 5,5 тысячи квадратных метров появится на Дубнинской улице, доме 9. Это трехэтажное здание в форме буквы Н. Его фасады облицуют керамогранитной плиткой светлого оттенка, а металлические оконные откосы выделят яркими цветами.

Между тем главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что проект также предусматривает размещение навесов над главным входом и зоной загрузки пищеблока полного технологического цикла.

Детский сад с бассейном рассчитан на 350 мест. В нем планируется оборудовать 14 групповых ячеек для детей младшего, среднего, старшего и подготовительного возрастов. В здании также появятся кабинет для развивающих занятий, залы для музыкальных и физкультурных активностей с помещениями для инвентаря, кружковая, медицинский кабинет с процедурной и пищеблок полного технологического цикла.

Ранее сообщалось, что на территории бывшей промзоны Люблино уже завершили строительство двух детских садов, которые в общей сложности смогут посещать 675 воспитанников, и школы на 1 150 мест.

Вместе с тем продолжается строительство еще двух детсадов, рассчитанных на 575 мест. Их общая площадь составит 10,8 тысячи квадратных метров. Кроме того, город уже заключил договоры участия с инвесторами, по которым планируется возвести пять объектов образования.

