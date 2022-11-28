Опыт Москвы будет использован в развитии системы соцзащиты ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты социальной службы Москвы поделились опытом с коллегами из Луганской Народной Республики в рамках приезда делегации в столицу.

Представители Луганска побывали в центрах содействия семейному воспитанию, школе-интернате № 1, Комплексном реабилитационно-образовательном центре, Московском городском центре реабилитации и центре реабилитации и образования № 7.

Глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак рассказал, что городские власти продолжают оказывать помощь ДНР и ЛНР. По его словам, это выражается в передаче как специальных средств, так и опыта.

"Особое внимание сейчас необходимо тем, кто не может позаботиться о себе самостоятельно – детям-сиротам и детям с инвалидностью, поэтому столица подготовила программу визита делегации в соответствии с этим запросом. Для гостей из Луганска были организованы экскурсии в учреждения соцзащиты для детей-сирот, реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры Москвы", – пояснил Стружак.

Директор Луганского детского учреждения санаторного типа "Незабудка" Александр Шабанов подчеркнул, что в задачи входит не только сохранение лучшего опыта в сфере соцзащиты, но и его оптимизация. Он выразил признательность за возможность познакомиться с работой детских учреждений изнутри.

Ранее Стружак рассказал, что горожане могут пройти подготовку к усыновлению ребенка в специальных школах. Таких заведений в Москве насчитывается более 40. При этом по запросам граждан в городе постоянно открываются новые учреждения. Попасть в них можно по записи, которую нужно оформить на портале "Моя новая семья".



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