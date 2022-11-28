Школу на 1 100 мест построят в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В поселении Филимонковском в ТиНАО построят школу на 1 100 мест. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект возведут на территории жилого комплекса по адресу квартал 25, земельный участок 1.

"В школе предусмотрен блок начальных классов, рассчитанный на 300 мест, а также помещения основной и средней школы, где будут учиться 700 человек", – приводят слова Пятовой на портале мэра и правительства Москвы.

В составе жилого комплекса продолжается строительство дошкольного образовательного учреждения. Одновременно его смогут посещать 325 детей.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что кабинеты в учреждении будут оборудованы в соответствии с современными стандартами.

В стенах школы разместят пространства для проведения уроков, а также кабинеты для занятий творчеством, наукой. Актовый зал будет рассчитан на 460 мест. В учреждении будут созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"На территории обустроят беговые дорожки и спортивные площадки, на которых можно будет играть в мини-футбол и волейбол. Организуют также площадки для отдыха и подготовки к занятиям", – сообщила Пятова.

Ранее сообщалось, что в Бирюлеве Восточном появится образовательный комплекс почти на 1 300 мест. В состав комплекса войдут школа и детский сад. В районе также планируют возвести объект здравоохранения площадью более 5,5 тысячи квадратных метров.



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