Юлиана Княжевская: в Очаково-Матвеевском построят школу с детсадом и спортивным кластером

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Школу с детским садом и спортивным комплексом планируется возвести на Большой Очаковской улице на западе Москвы. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, площадь участка под данный объект составит 2,3 гектара. Корпус образовательного учреждения, которое могут открыть до 2024 года, будет состоять из пяти этажей. Для дошкольников сделают трехэтажное здание. При этом высота зданий не превысит 35 метров.

Общая площадь образовательного объекта составит около 23 тысяч "квадратов". Как уточнила Княжевская, на территории создадут спортивный кластер с игровыми площадками для детей разных возрастов, а также прогулочными зонами для дошкольников. Рядом со строениями проведут благоустройственные работы, в том числе озеленение территории.

Ранее сообщалось, что на территории спортивного комплекса "Авангард" обустроили площадку для людей старшего возраста.

Отмечалось, что площадь объекта, расположенного на границе с Измайловским парком, составляет 872,4 квадратного метра. На специальной площадке с песчаным покрытием горожане смогут играть в петанк.

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