Три спорткомплекса построят в поселении Кленовском ТиНАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Победители торгов возведут в поселении Кленовском ТиНАО три спорткомплекса. Аукцион стартует 20 декабря на площадке "Росэлторг", рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, на торги выставили три лота площадью в 1,7, 0,94 и 0,65 гектара. На территории можно будет построить бассейны, теннисные корты, катки, футбольные площадки, поля для гольфа и иные объекты для активной деятельности.

"Назначение будущей постройки победитель аукциона сможет выбрать из утвержденного перечня, содержащего более 25 наименований", – цитирует Щербакова портал мэра и правительства Москвы.

Площадь застройки не должна будет превышать 70% от площади территории. Уточняется, что после заключения договора спортивные учреждения должны быть построены через год.

Ранее сообщалось, что специалисты построят спортивный комплекс в природном парке "Долина реки Сетунь" на западе Москвы. Ожидается, что площадь объекта составит 21 400 "квадратов".

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