Плановые работы по продувке газопровода начались в Коммунарке

В Коммунарке 28 октября началась плановая продувка воздухом нового участка газопровода. Об этом Агентству "Москва" заявили в столичном филиале АО "Газпром газораспределение".

Работы стартовали в 10:00 и продлятся до 17:00. Из-за продувки могут появиться шум и посторонний запах. Плановые мероприятия контролируют специалисты филиала. Данный технологический процесс безопасен и безвреден для людей, уточнили в компании.

Ранее СМИ писали, что в микрорайоне Эдальго в Коммунарке жители заметили струю, которая била из газовой трубы на высоту в несколько этажей.

До этого на строительной площадке, расположенной на Мосфильмовской улице, произошла утечка газа. Прибывшие специалисты Мосгаза выяснили, что это было вызвано повреждением газопровода.

Они оперативно решили проблему, при этом не отключая потребителей от газоснабжения. Угрозы для местных жителей не было.