Более 25 новых газорегуляторных пунктов произвели в Москве с начала 2024 года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сотрудники столичного комплекса горхозяйства создали для города 27 современных газорегуляторных пунктов и шкафных пунктов редуцирования. Большинство из них уже установлены, передает портал мэра и правительства Москвы.

Газорегуляторные пункты предназначены для понижения давления газа до определенных параметров, поддержания его значений в установленных пределах и подачи в квартиры потребителей. Оборудование фиксирует расход и позволяет оперативно адаптировать систему газораспределения в случае необходимости.

На предприятии АО "Мосгаз" создан полный цикл производства газораспределительного оборудования и источников теплоснабжения – от проектирования и разработки документов до 3D-моделирования и выпуска готовых изделий. Свыше 95% компонентов изготавливается в России, в том числе на самом предприятии. Особое внимание при производстве уделяется экологической безопасности.

Московские газорегуляторные пункты постоянно модернизируются и обновляются. В 2024 году больше всего их установили в ТиНАО, а также в ЗАО, ЮВАО и ЦАО. Новая техника отличается высокой надежностью и низким уровнем шума.

Кроме того, газорегуляторные пункты оснащаются системами, непрерывно следящими за технологическими параметрами природного газа и состоянием оборудования. Современные технологии позволяют исключить выбросы вредных веществ и устранить запах газа. Для покраски используются специальные антикоррозийные составы.

Ранее сообщалось, что на столичных газопроводах за 10 лет установили больше 1,3 тысячи автоматизированных запорных устройств с электроприводом. Эти устройства заменили механические крановые узлы на газопроводах высокого и среднего давления. Автоматизированной системой управляет один сотрудник из центральной диспетчерской, а новые краны закрываются дистанционно за 1,5 минуты.