Более 550 млрд рублей поступило в бюджет столицы за 10 лет за аренду земельных участков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 550 миллиардов рублей поступило в столичный бюджет за 10 лет за аренду земельных участков, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, за данный период в Москве было заключено около 5,5 тысячи договоров купли-продажи объектов недвижимости на общую сумму свыше 42 миллиардов рублей.

"За 10 лет от аренды земельных участков город получил 560 миллиардов рублей, то есть практически половина доходов за этот период – это земельные платежи. За этот же период по результатам торгов мы заключили порядка 5,5 тысячи договоров купли-продажи объектов недвижимости на общую сумму более 42 млрд рублей", – сказал Гаман.

Он уточнил, что, несмотря на отголоски пандемии и связанные с этим экономические сложности, 2021 год стал рекордным по доходам от деятельности.

Ранее сообщалось, что инвестиции в основной капитал Москвы в период с 2017 по 2021 год составили 20,3 триллиона рублей в сопоставимых ценах. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, увеличению объема инвестиций в столичную экономику способствует развитие инфраструктуры города, расширение действующих на его территории предприятий, а также системная и антикризисная поддержка, оказываемая городом бизнесу.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!