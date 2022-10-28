Улицу Ивана Франко в ЗАО реконструируют

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В районе Фили-Давыдково на западе столицы реконструируют улицу Ивана Франко и Старо-Рублевский путепровод. Проект реконструкции участков согласован, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Председатель комитета Анна Яковлева уточнила, что специалисты проведут реконструкцию участка Рублевского шоссе в районе пересечения с улицей Герасима Курина, построят новый участок улицы Ивана Франко вдоль железной дороги от пересечения с улицей Житомирской до улицы Герасима Курина.

Уточняется, что на улице Ивана Франко появятся четыре новых остановки городского транспорта с заездными карманами.

"В рамках формирования улично-дорожной сети для безопасности и комфорта пешеходов и водителей предусматривается строительство трех новых светофорных объектов и временное переоборудование с последующим восстановлением еще одного объекта", – говорится в сообщении.

По словам Яковлевой, также там сформируют автоматизированную систему управления движением в рамках интеллектуальной транспортной системы. Там появятся поворотные IP-видеокамеры, детекторы транспорта и различные контроллеры.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что к третьему кварталу 2023 года планируют завершить реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.

Он уточнил, что в настоящее время его общая готовность оценивается в 22%. Специалисты продолжают работы по строительству опор эстакад, путепровода через железнодорожные пути, башен надземного пешеходного перехода вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе.

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