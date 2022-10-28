Вместо нового здания для Госдумы и Совфеда построят офисы

Фото: stroi.mos.ru

Вместо нового здания для Госдумы и Совфеда на северо-западе столицы возведут офисы. Проект может обойтись в 25–30 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов".

Административные здания должны будут появится в Мневниковской пойме. Из технического задания следует, что общая площадь комплекса составит 230 тысяч "квадратов", а его высота – не более 75 метров. О том, что именно будет находится в комплексе, данных пока нет – это предлагалось определить во время разработки концепции.

Идея создания Парламентского центра, который должен был быть построен в столичных Мневниках, возникла еще 10 лет назад. Однако, по итогам заседаний ГЗК в 2021–2022-х годах, решили передать участок площадью почти 16 гектаров в аренду РСИО.

Сообщалось, что столичные власти отказались от идеи возведения Парламентского комплекса в 2018 году. Тогда же в управделами президента, которое курировало данный проект, назвали его нецелесообразным ввиду отсутствия средств.

Парламентский центр должен был занять 328 тысяч квадратных метров. При этом высота здания могла достигнуть 75 метров. Изначально сообщалось, что Госдума в комплексе займет 135 тысяч "квадратов", а Совфед – 74 тысячи.

В состав комплекса должны были войти парламентская библиотека и еще более 100 тысяч квадратных метров "помещений для совместной работы обеих палат".



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