Московская международная книжная ярмарка состоится в этом году в "Экспоцентре"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московская международная книжная ярмарка состоится в этом году в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Место проведения книжного смотра было изменено по независящим от организаторов причинам. Оператором крупнейшего международного книжного смотра станет издательство "Художественная литература", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ММКЯ напомнили, что в ярмарке ежегодно принимают участие более 300 издателей и книжных магазинов из России и других стран. В этом году в ней примут участие в том числе такие издательства, как "Ад Маргинем Пресс", "Гудвин", "Рипол Классик" и другие.

Кроме того, в рамках ярмарки состоится традиционное награждение лауреатов конкурсов "Книга года – 2023", "Ревизор – 2023", "Искусство книги", а также пятого сезона всероссийского литературного конкурса "Класс!".

Ранее Сергей Собянин подписал указ о выделении гранта на проведение 36-й Московской международной книжной ярмарки с 30 августа по 3 сентября. ММКЯ является старейшим и крупнейшим литературным форумом России. В прошлом году мероприятие проходило в Гостином Дворе и собрало более 1,5 миллиона любителей книг.



Собянин поддержал проведение 36-й Московской международной книжной ярмарки