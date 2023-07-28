Порядка 1,2 млн кв м жилья планируется ввести по программе реновации в 2023 году

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Около 1,2 миллиона квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в рамках программы реновации в Москве по итогам 2023 года. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"В столице ежегодно строится порядка одного миллиона квадратных метров "реновационного" жилья. По итогам этого года для нужд программы планируется ввести <...> несколько десятков домов общей площадью порядка 1,2 миллиона "квадратов", и далее эти показатели будут расти", – сказал он.

По словам Бочкарева, программа реновации пользуется доверием среди москвичей, поскольку город строго выполняет обязательства, касающиеся районов переселения и качества квартир. Кроме того, добавил он, районы Москвы становятся более комфортными для жизни работы и отдыха.

Ознакомиться с достижениями программы реновации и другими масштабными городскими проектами москвичи сейчас могут на Гоголевском бульваре, где проходит фотовыставка "Москва – территория комфорта".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на юге и юго-востоке Москвы под заселение по программе реновации передали уже 57 домов. По словам мэра, первый этап программы реновации близится к завершению в Рязанском районе, в Нижегородском его выполнили на 85%, в Лефортове и Выхино-Жулебине – на 72%.



Собянин: в ЮАО и ЮВАО по программе реновации передали под заселение 57 домов