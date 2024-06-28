Глава ЦМД "Новокосино" Людмила Митрюк вошла в жюри молодежного проекта "Дебаттл"

Фото: Ульяна Пшеничная

Руководитель Центра московского долголетия (ЦМД) "Новокосино" Людмила Митрюк вошла в жюри молодежного проекта "Дебаттл", один из этапов которого прошел в районе Вешняки, передает Агентство "Москва".

"Очень сложно было выбрать победителей, ведь каждая пара дебатирующих – прирожденные ораторы, которые мастерски владеют словом и даром убеждать слушателей. Я уверена, что скоро мы обязательно услышим имена этих ребят с политических арен. Когда есть такая молодежь, есть и уверенность, что мы сделаем еще больше добрых дел", – отметила Митрюк.

Всего в дебатах приняли участие пять пар, в ходе дискуссии поднимались такие темы, как возможность голосовать с 16 лет и введение уроков по финансовой грамотности в школах.

Проект "Дебаттл" начал свою работу в 2020 году. Он направлен на развитие навыков ораторского и дискуссионного мастерства. Проект предоставляет молодежи возможность проходить обучение и обсуждать различный спектр тем. Он позволяет выявить остросоциальные темы, волнующие современную молодежь, и научить молодых людей грамотно отстаивать свою позицию при обсуждении различных вопросов. Принять участие в дебатах может любой желающий.

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