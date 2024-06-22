Директор парка "Яуза" Сапронов дал старт игре "Квиз Тайм" под открытым небом

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Директор парка "Яуза" Александр Сапронов дал старт интеллектуальной игре "Квиз Тайм" под открытым небом на территории парка, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Я очень рад сегодня вас видеть в нашем парке, самом протяженном парке Европы, который появился благодаря усилиям правительства Москвы и вашим просьбам на нашем любимом и родном северо-востоке. Мы решили провести на нашей территории "Квиз". Мы знаем, что сегодня вы приехали к нам из разных районов северо-востока. Есть и гости из Мытищ", – обратился Сапронов к собравшимся игрокам.

Он добавил, что дирекция парка "Яуза" открыта к предложениям, и призвал жителей Северо-Восточного административного округа обращаться со своими инициативами по развитию парка.

"Вы знаете, мы всегда открыты для новых идей, открыты для ваших предложений, поэтому я предлагаю всем вам вместе с нами развивать наш парк "Яуза". Предлагайте идеи, выдвигайте инициативы, говорите о том, чего вам не хватает в нашем парке "Яуза", – сказал Сапронов.

"Квиз Тайм" – это интерактивная командная игра, которая не требует предварительной подготовки и доступна для всех возрастов. Желающие принять участие в игре могли заранее зарегистрировать свою команду на официальном сайте парка "Яуза", а также перед началом игры в самом парке. Участие бесплатное.

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