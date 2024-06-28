Более 1 тыс подписей собрано за пляж и лодочную станцию у Царицынских и Борисовских прудов

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Более тысячи подписей поставили жители столичных районов Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное в поддержку проекта по очистке Царицынских и Борисовских прудов и благоустройству прилегающих территорий. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Степан Орлов на летнем празднике "Каникулы на прудах".

"Мы планируем превратить пруды в еще один уютный уголок для наших жителей с инфраструктурой для полноценного семейного отдыха. Опрос показал, что жители хотят видеть на прудах лодочную станцию, пляж с чистым песком и шезлонгами, детскую площадку и игровую зону с настольным теннисом, пляжным волейболом и бадминтоном", – сказал Орлов.

По его словам, также есть запрос жителей на буккросинг в зоне отдыха на прудах.

"Проект по очистке Царицынских и Борисовских прудов и благоустройству прилегающих территорий уже обсуждался в префектуре ЮАО. Намечен план действий, работа уже началась. Все пожелания жителей приняты во внимание, прорабатывается возможность их реализации", – отметил Орлов.

Он добавил, что пруды являются местом притяжения жителей района.

"Посетив праздничное мероприятие "Каникулы на прудах", я еще раз убедился, как здорово отдыхать здесь всей семьей. Ребята прыгали на батуте, состязались в метании надувных ракет, играли в большие шашки, бегали на командных лыжах и примеряли гигантские лапти", – уточнил депутат.

Ранее музей-заповедник "Царицыно" вошел в тройку лучших мест для занятий бегом по мнению москвичей. Всего в голосовании участвовали 18 парков, каждый голосующий мог выбрать до пяти вариантов. Своим мнением поделились свыше 218 тысяч человек.

Лидером голосования стал парк "Сокольники" (10,6% голосов), "Царицыно" оказался на втором месте с 9,39% голосов, а на третьем месте – Парк Горького (9,33%). Замыкают пятерку лидеров Измайловский парк (8,52%) и парк "Кузьминки" (7,67%).

