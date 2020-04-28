Москвичей пригласили на виртуальную прогулку по ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
ВДНХ подготовила серию снимков закрытой территории выставки, сообщает портал мэра и правительства Москвы. 15 уникальных фотографий, снятых в том числе с квадрокоптера, и обзорное видео доступны на официальном сайте выставки.
Пользователи смогут не выходя из дома прогуляться по Центральной аллее, возле павильонов "Азербайджан", "Космос", № 58 "Земледелие" фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" и других шедевров архитектуры.
"Сейчас выставка закрыта для посещения, но наши подписчики в социальных сетях регулярно пишут, что скучают по ВДНХ и хотели бы увидеть, как выглядят аллеи главной выставки страны без посетителей. Поэтому мы подготовили обзорное видео и уникальную подборку панорамных фотографий", – рассказали в пресс-службе ВДНХ.
Отмечается, что несмотря на то что посетителей на ВДНХ нет, ее территорию ежедневно убирают, специалисты ухаживают за деревьями, клумбами и газонами. Совсем скоро на ВДНХ зацветут гиацинты и желтые нарциссы, а в начале мая на клумбах распустится более 600 тысяч разноцветных тюльпанов.
Сейчас ВДНХ временно закрыта для посетителей в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Прогуляться по павильонам и посмотреть познавательные видеоматериалы можно в режиме онлайн. На видеопрогулках посетителям расскажут о территории ВДНХ в начале 1940-х, о павильоне "Космос" и о других достопримечательностях выставки.
ВДНХ также подготовила виртуальную экскурсию по крышам павильонов.
"Это наш город": ВДНХ подготовила виртуальную экскурсию по крышам павильонов
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