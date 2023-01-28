Около 1,3 тыс современных остановочных павильонов соберут в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца 2023 года на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в Москве соберут порядка 1,3 остановочных павильонов нового типа. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 2018 года на заводе СВАРЗ производят современные остановки. <...> В этом году планируем изготовить и установить 1 300 таких остановок – почти на половину больше, чем произвели в 2022 году", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Отмечается, что у новых остановочных павильонов больше крыша. Также они оборудованы лавками и USB-разъемами для зарядки гаджетов. Рядом с наиболее востребованными остановками ставят информационные табло, транслирующих предполагаемое время прибытия общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Москве появилось 10 новых автобусных маршрутов. Они проходят по восьми округам города, а обслуживают их более 50 автобусов.



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