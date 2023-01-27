Капитальный ремонт вестибюля станции метро "Комсомольская" завершат весной 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт объединенного подземного вестибюля станции метро "Комсомольская" будет завершен весной 2023 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Подобные работы проводятся впервые с тех пор, как станция была открыта.

"По поручению мэра Москвы продолжается обновление транспортно-пересадочного узла "Площадь Трех Вокзалов". Один из этапов работы – это ремонт вестибюля станции метро "Комсомольская", который находится в финальной стадии. Работы проводятся поэтапно, без полного закрытия вестибюля, и пассажиры продолжают пользоваться станцией", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что уже сейчас в вестибюле стало значительно светлее и комфортнее. Ликсутов также напомнил, что ранее были отремонтированы подуличные переходы, ведущие от трех вокзалов, обновлены навигация и турникеты.

Переходы, ведущие от метро к Ярославскому, Ленинградскому и Казанскому вокзалам, были отремонтированы в 2019–2022 годах. Их общая длина составляет 575 метров.

Там были заново облицованы стены, проведено освещение и заменены инженерные коммуникации. Переходы от Казанского и Ленинградского вокзалов были недоступны несколько лет, но стали вновь открыты для пассажиров после ремонта. Благодаря им, путь до станции метро стал в несколько раз короче.

Ремонт в объединенном подземном вестибюле станции "Комсомольская" уже заканчивается, работы идут в последней зоне, примыкающей к кассам. Масштабная реновация в вестибюле стала одной из самых востребованных станций метро проводится впервые и было принято решение о расширении зоны работ.

В настоящее время ремонтные работы проводятся на площади более 270 квадратных метров. Специалисты убрали всю старую облицовку, восстановили гидроизоляцию и усилили перекрытия и несущие балки. На данный момент происходит переоборудование технических помещений.

В вестибюле также обновляют все инженерные коммуникации, под стены и пол были убраны более четырех тысяч метров проводов, отвечающих за электропитание и связь. Кроме того, установлены новые экономичные светильники.

Стены вестибюля облицевали почти тысячью квадратных метров белого износостойкого мрамора, на полу уложили более 1 500 квадратных метров натурального гранита. Потолок будет украшен архитектурными металлоконструкциями.

Вестибюль не закрывают полностью для удобства пассажиров. Ранее на станции были обновлены турникеты, все они теперь принимают банковские карты.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству территории возле станции "Переделкино" будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД) завершены на 80%. Об этом сообщал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

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