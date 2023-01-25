Благоустройство у станции "Переделкино" МЦД-4 готово на 80% – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работы по благоустройству территории возле станции "Переделкино" будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД) завершены на 80%. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В зону работ вошли улица Лукинская, 1-я и 9-я Чоботовские аллеи и 6-я улица Лазенки, главной задачей было сделать удобный пешеходный маршрут от жилых кварталов к новой станции. <...> Общая площадь пешеходной зоны теперь превышает 14 тысяч квадратных метров", – рассказал он.

Заммэра отметил, что специалисты убрали под землю воздушные провода, расширили существующие тротуары и обустроили новые. На прилегающих к станции дорогах обновлено порядка 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

В дальнейшем на указанной территории планируется оборудовать пять современных остановок общественного транспорта, установить около 240 уличных фонарей, оснастить пешеходные переходы контрастным освещением, оборудовать парковочные карманы для машин. Рядом со станцией появится разворотная площадка для наземного транспорта и места зарядки электробусов.

Кроме того, специалистам предстоит озеленение территории. Планируется высадить примерно 250 деревьев и 300 кустарников, разбить газоны на площади больше 40 тысяч квадратных метров.

Как ожидается, все работы будут полностью завершены уже летом текущего года.

Ранее сообщалось, что в Москве выполнили 80% работ по благоустройству в формате "От дома до дома", которые проходят на восьми улицах города. Этот формат предусматривает развитие территорий от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне.



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