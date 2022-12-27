В ЦАО за 12 лет инвесторы реализовали более 20 знаковых архитектурных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ЦАО за 12 лет инвесторы реализовали 23 знаковых архитектурных проекта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в ЦАО ведется реализация самых значимых архитектурных проектов за счет инвесторов. В настоящее время на контроле находится 37 таких объектов. Он отметил, что работа началась с 2011 года. Например, в 2014 году был реализован Центральный детский магазин на Лубянке, в 2015 году – Московская соборная мечеть, в 2019–2020 годах – здание Дома Наркомфина на Новинском бульваре.

"В 2022 году за счет инвестиционных средств в декабре введен в эксплуатацию многофункциональный гостиничный комплекс "Царев сад" на Софийской набережной", – сказал Сергей Левкин.

Отмечается, что комплекс выполнен с помощью зданий переменной этажности, которые воссоздают исторический облик московских улиц со стороны Большого Москворецкого моста и Болотной улицы. Для привлечения внимания на кровлях некоторых зданий создали цветочные ковры. В гостинице высшей категории располагаются 68 номеров-апартаментов, офисы, коворкинг, спа-центры, бутик-салоны, кинотеатр.

Кроме этого, в проект вошло трехэтажное историческое здание, которое является частью ансамбля "Кокоревское подворье". После реконструкции там разместят клубные и обслуживающие помещения.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации Дома А. Б. Кеворкова на Люсиновской улице в Москве. В ходе реставрации специалисты вернули фасадам здания исторический облик: сделали лепной декор, ажурные карнизы и пилястры. Внутренний облик здания также был восстановлен. На стенах и потолках появились старинные росписи, лестницы установили с чугунным ограждением.

По словам мэра, за 12 лет в столице вернули исторический облик более 1 900 объектам. Реализация масштабной программы реставрации в Москве продолжается, добавил Собянин.

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