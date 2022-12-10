Реконструкцию Южного речного вокзала планируют завершить весной 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Реконструкцию Южного речного вокзала планируют полностью завершить в апреле будущего года, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Исходя из опыта функционирования Северного речного вокала могу сказать, что как только мы обновили там инфраструктуру, количество посетителей вокзала выросло в десятки раз. Уверены, что и Южный речной вокзал станет излюбленным местом для москвичей", – приводит слова Ликсутова Агентство "Москва".

Он отметил, что уже в следующем году начнутся работы по благоустройству.

"Наша задача, чтобы к началу навигации в апреле 2023 года вокзал был полностью сдан в эксплуатацию", – сказал Ликсутов.

Он добавил, что реконструкция Южного речного вокзала завершена на 80%.

Ранее сообщалось, что специалисты оформят фасады здания Южного речного вокзала панелями из стеклофибробетона, композитных кассет и ламелей. Изначальный исторический облик здания будет сохранен. Также проектом предусмотрено создание смотровых площадок, кафе, выставочных пространств и многого другого.

Строители рассказали о процессе реконструкции Южного речного вокзала в Москве

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