Подмосковная "Система-112" будет работать в усиленном режиме в новогодние праздники

Фото: 50.mchs.gov.ru

"Система-112" будет работать в усиленном режиме для жителей Московской области в период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе системы.

"В период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января операторы "Системы-112" Подмосковья будут работать в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

Работа в усиленном режиме обусловлена ростом числа обращений в зимнее время года. Звонки от жителей Подмосковья будут принимать операторы-психологи. Также звонящие смогут получить помощь лингвистов и сурдопереводчиков.

С 2015 года операторы подмосковной системы приняли более 69 миллионов вызовов.

В столичную систему "Система-112" с начала 2022 года поступило более 4,1 миллиона звонков. Ежедневно звонки от жителей принимают порядка 125 операторов. Благодаря взаимодействию с городскими службами специалисты системы могут сообщать о происшествиях в оперативном режиме.



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