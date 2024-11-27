Столичному бизнесу представили возможности проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные предприниматели могут принять участие в проекте "Зима в Москве". Так, с просьбой раньше начать праздничное оформление витрин ТЦ, кафе и ресторанов обратился глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Буквально вчера я смотрел последнюю подборку – очень достойно. Многие уже украсили, особенно рестораторы", – цитирует его Агентство "Москва".

Также и в центрально части города заведения присоединились к предложению создать настроение, тем самым привлекая больше гостей. При этом, как подчеркнул Немерюк, город возьмет на себя часть обязательств.

Еще одним плюсом участия в проекте станет и возможность раскрутки своего предприятия, что положительно скажется на экономике с точки зрения привлечения туристов, уточнил глава ведомства.

Кроме того, свое праздничное и тематическое оформление бизнесмены смогут презентовать на соответствующем конкурсе, общий призовой фонд которого достигает 700 миллионов рублей.

"Это те деньги, которые вернутся в бизнес обратно в виде грантов, тем лучшим предприятиям, которых определит жюри. Понятно, что здесь будут не только предприятия моего сектора", – сказал Немерюк.

По его словам, возможность поучаствовать в соревновании есть и у банков, аптек, а также сфер других услуг.

В свою очередь, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов добавил, что в рамках "Зимы в Москве" бизнес еще и сможет бесплатно забронировать более 140 мест для проведения собственных мероприятий.

Такая функция появится в специальном разделе mos.ru. Так, предприниматели смогут провести мастер-классы, лекции и другие форматы мероприятий. Помимо этого, для работы с коммерческими партнерами с 1 декабря будет запущен проект консьерж-сервис.

Козлов пояснил, что он поможет бизнесу с персональным подбором площадки, интеграции в фирменный стиль проекта "Зима в Москве", оформлении документации и получении необходимых согласований.

Проект "Зима в Москве" охватит все районы столицы. В его рамках жители смогут поделиться своими талантами и идеями, организовать мероприятия, а также посетить полюбившиеся зимние фестивали.

В настоящее время для горожан уже подготовлена традиционная зимняя инфраструктура. Москву украсят 4,5 тысячи цветовых конструкций и арт-объектов.