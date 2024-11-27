Началось устройство кровли строящейся школы в Лефортове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к устройству кровли строящейся школы в Лефортове, в которой уже завершено возведение монолита четвертого этажа, сообщил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Площадь нового четырехэтажного учебного заведения, рассчитанного на 1 150 школьников, составит более 18 900 квадратных метров.

В настоящее время на объекте полностью завершены подготовительные работы. Специалисты заканчивают возведение монолитных конструкций верхнего этажа и переходят к завершающему этапу – созданию теплового контура здания.

"На данный момент выполнено более 20% от всего объема запланированных работ", – цитирует Загрутдинова портал мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта в школе будут созданы лаборатории и исследовательские центры, оснащенные раздвижными перегородками. Это даст возможность зонировать пространство, чтобы оно соответствовало различным образовательным потребностям.

В планах строительства также создать медиатеку, которая будет оборудована как для индивидуальной, так и для групповой работы. Кроме того, в школе появится просторный зал, где можно будет проводить тематические и торжественные мероприятия.

Здание школы будет выполнено в единой цветовой гамме, которая состоит из трех основных оттенков: белого, серого и черного. Эти цвета сочетаются с многоэтажными домами, которые находятся рядом с будущей школой.

"Мосгосстройнадзор контролирует возведение школы на всех этапах. Здание строится с января текущего года. Недавно на стройплощадке была проведена третья выездная проверка, в которой принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз", – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Между тем в столичном районе Западное Дегунино появится образовательный комплекс на 950 мест общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. Инвестор уже приступил к строительству в Ильменском проезде.

Здание построят в рамках подписанного с городом договора участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Планируется, что в будущем комплексе будут дошкольное отделение, а также блоки начальной, средней и старшей школы.