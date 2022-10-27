Москва поддержала 30 IT-компаний в участии в международной выставке в Дубае – Сергунина

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Москва оказала помощь 30 российским IT-компаниям в намерении участвовать в международной выставке Gitex в Дубае. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в 2022 году количество компаний, принявших участие в выставке из Москвы, увеличилось в два раза в сравнении с 2021 годом.

"В общей сложности предприниматели провели свыше 500 встреч с потенциальными клиентами – представителями бизнеса, крупнейших банков и государственных структур", – рассказала Сергунина.

Предприниматели из Москвы, специализирующиеся на создании 3D-принтеров, интерактивных роботов и других инноваций, представили свои разработки под единым брендом Made in Moscow. Спонсором деловой части программы стал Московский экспортный центр (МЭЦ).

Как сообщила заммэра, ОАЭ являются одним из самых быстрорастущих рынков для столичных компаний. Экспорт несырьевой неэнергетической продукции Москвы в Дубай в 2021 году составил порядка 34,9 миллиарда долларов.

Выставка Gitex организуется в ОАЭ с 1981 года. В ходе мероприятия в 2022 году свои разработки представили более 4,5 тысячи компаний. Они прибыли для участия в выставке более чем из 170 стран мира.

До 30 октября в столице продлится прием заявок на участие в чемпионате "Технолидеры Москвы". Представить прорывные проекты и технологические решения в области импортозамещения и информационных технологий смогут ученики школ, а также студенты вузов и колледжей, сообщила Наталья Сергунина.

Участие в чемпионате допускается в командах. Подать заявку необходимо образовательной организации. По итогам мероприятия члены жюри выберут 10 лучших проектов для последующей реализации.

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