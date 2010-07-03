Вход в Музей Победы будет бесплатным для супругов и семей с детьми 7 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Супруги и семьи с детьми смогут бесплатно посетить Музей Победы 7 июля в честь праздника святых Петра и Февронии, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В честь Дня семьи, любви и верности вход в Музей Победы 7 июля будет бесплатным для супругов (при предъявлении паспорта со штампом о регистрации брака), а также для детей до 16 лет", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в честь праздника в музее запланирована программа "Ромашка Победы. Семейная история войны". В диорамном комплексе пройдет театрализованное иммерсивное представление с участием известных артистов.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи пар сыграют свадьбы с 5 по 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности (День Петра и Февронии). Помимо марша Мендельсона, в эти дни новобрачные услышат пожелания от ведущих брачных церемоний сохранять любовь и верность друг другу, как легендарные муромские святые – Петр и Феврония.

У молодоженов пользуются популярностью новые площадки. За месяц работы там поженились более 350 пар. Среди таких локаций – Планетарий, Останкинская башня, стадионы "Лужники" и "Спартак", усадьба Муравьевых-Апостолов, Храм Христа Спасителя, башни "Федерация" и "Меркурий" в Москва-Сити, Дом музыки, театр "Школа современной пьесы".

День семьи, любви и верности отмечается в России в воскресенье, 8 июля. В этот день во всех регионах страны пройдут массовые народные гулянья, выставки, фестивали и праздничные концерты. Праздник посвящен канонизированным святым Петру (в миру муромский князь Давыд Юрьевич) и его супруге Ефросинье (Феврония). По некоторым данным, они жили в XIII веке.

