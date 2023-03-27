В Москве начался демонтаж новогодних световых конструкций

Видео: комплекс городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу оставшихся новогодних световых конструкций, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что часть украшений, в том числе более тысячи праздничных елей, убрали еще в середине января. При этом световые тоннели, арки, шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны.

Как объяснил Бирюков, зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у горожан. Все украшения доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников.

Заммэра добавил, что специалисты проверят украшения на предмет возможных повреждений, очистят и при необходимости отремонтируют, поскольку все декоративные конструкции в столице используются повторно. По его словам, они основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии.

В новогодние праздники Москву украшали более четырех тысяч различных световых конструкций.

Ранее Бирюков сообщил, что фонтаны в столице начали готовить к открытию сезона, который обычно стартует в конце апреля. Он напомнил, что на сегодняшний день в городе насчитывается более 600 фонтанов, среди которых есть и традиционные, и "сухие", и плавающие, и музыкальные, и светодинамические.



Новогодние инсталляции будут украшать улицы Москвы до апреля

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