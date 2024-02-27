Девелопер запатентовал в Москве технологию инновационного строительства

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Крупная девелоперская компания получила в Москве патент на технологию, благодаря которой можно сократить сроки строительства до 10–15%. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Один из девелоперов, реализующих в столице свои проекты недвижимости, получил патент на решение, которое позволит строить сборно-монолитные дома высотой до 75 метров с ровными стенами без выступающих балок и "пятых углов", благодаря сокращенной толщине пилона", – подчеркнул он.

В настоящее время идут переговоры с заводами для будущего масштабирования применения этой технологии. Как уточнил заммэра, суть инновации состоит в использовании пилонов безригельного железобетонного каркаса.

"Кроме того, конструкция пилона позволяет охватить сразу несколько межэтажных перекрытий, что исключает необходимость выполнения работ по стыковке пилонов на каждом этаже", – указал он.

По данным экспертов, внедрение новых технологий поможет сократить сроки строительно-монтажных работ. Согласно разработкам группы "Самолет", при использовании сборно-монолитного каркаса для монтажа готовых пилонов требуется меньше времени и трудовых ресурсов.

"Существующие производственные мощности и российские заводы могут выпускать готовые prefab-элементы для дальнейшего использования на стройке", – отметил руководитель управления развития и инноваций продукта группы "Самолет" Вячеслав Морозов.

Он объяснил, что это способно оптимизировать работу сотрудников на площадке, обеспечить необходимую загрузку производств и сформировать новые рабочие места.

Научно-техническое сопровождение разработки новой технологии обеспечил НИУ МГСУ. Специалисты университета организовали испытания узловых решений, проверили несущую способность и разработали алгоритм расчета стыков сборного железобетона, который и будет применять девелопер.

Ранее сообщалось, что в поселении Рязановском в ТиНАО построят Центр инноваций и импортозамещения с научно-исследовательской функцией. Он будет выполнен в современной промышленной стилистике. Центр построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

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