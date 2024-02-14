Здания Центра инноваций и импортозамещения в Алхимове выполнят в единой стилистике

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В поселении Рязановском в ТиНАО построят Центр инноваций и импортозамещения с научно-исследовательской функцией. Он будет выполнен в современной промышленной стилистике, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Технологический центр будет состоять из двух комплексов: четырехэтажного здания общей площадью 11,4 тысячи квадратных метров и трехэтажного строения площадью 11,7 тысячи квадратных метров", – уточнил он.

В первом здании расположатся шесть блоков с помещениями для научно-исследовательской деятельности, а также столовой, раздевалками и комнатами отдыха. Во втором комплексе оборудуют технологические помещения и административные блоки.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что центр построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Там будут функционировать компании из отраслей электроники, автомобиле- и машиностроения, а также IT-сектора.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что фасады комплексов будут графитового цвета. Оба здания построят в стилистике, отвечающей духу современных промышленных объектов. На прилегающей территории разместится парковка на 48 машин.

До этого стало известно, что в 2023 году в Москве появилась 51 инновационная площадка. В их числе оказались кластеры "Ломоносов", "Феникс" и другие. Шесть производственных предприятий в прошлом году получили статус технопарков.



Собянин: 51 инновационная площадка появилась в Москве в прошлом году