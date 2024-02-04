Резидент технополиса "Москва" внедрил в работу новую ERP-систему

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" завершил работу по внедрению новой ERP-системы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Сообщается, что ERP-система – это специальное ПО, которое помогает управлять бизнесом, поддерживая автоматизацию в таких сферах, как финансы, управление персоналом, производство, логистические цепочки и другое. Затраты на внедрение новой ERP-системы составили более 3,5 миллиона рублей, из них больше половины средств было выделено Фондом содействия инновациям.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в прошлом году резидент ОЭЗ реализовал свыше 2 тысяч единиц базового и абонентского оборудования для промышленных предприятий из девяти регионов России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как льготы города помогают компаниям приобретать оборудование. Градоначальник напомнил, что программа городской поддержки включает льготные инвесткредиты со ставкой в 3% годовых и суммой до трех миллиардов рублей на срок до трех лет.