Бочкарев: завершена проходка между "Вавиловской" и "Академической" Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тоннелепроходческий щит "Ольга" завершил проходку второго перегонного тоннеля между станциями "Вавиловская" и "Академическая" будущей Троицкой линии метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава столичного Стройкомплекса уточнил, что прокладывать тоннель пришлось в сложных условиях – под густонаселенными районами города среди большого количества подземных коммуникаций. Он также добавил, что протяженность тоннеля составила 2 450 метров.

"Трасса прошла под дорожным полотном дублера Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова, а также в зоне влияния объектов действующего метрополитена – станции "Академическая" Калужско-Рижской линии подземки и прилегающих тоннелей", – сказал Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что завершение проходки обоих тоннелей позволит специалистам начать монолитные работы на станции "Академическая" строящейся ветки метро. Он также добавил, что его холдинг отвечает за девять станций Троицкой линии: от станции "ЗИЛ" до "Мамырей".

В настоящее время завершена также тоннелепроходка на участке от станции "Новаторская" до "Бачуринской", идут работы между станциями "ЗИЛ" и "Крымская", а также "Крымская" и "Академическая".

Ранее сообщалось, что до 30 декабря будет закрыт эскалатор на переходе между станциями метро "Чистые пруды" и "Сретенский бульвар". В это время там будут идти ремонтные работы.



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