Музыкальные и театральные вечеринки пройдут на фестивале "Путешествие в Рождество"

15:40
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Музыкальные, театральные и спортивные вечеринки пройдут в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" во всех округах столицы, сообщает пресс-служба организации. Праздничные мероприятия продолжатся до 3:00 ночи.
На Манежной площади в 22:00 выступит молодая группа SHOO Music Band, через час их сменит театрально-музыкальная команда "6/8". На Новом Арбате в районе владения 21 последние 45 минут уходящего года горожан ждет выступление бит-квартета "Стиляги из Москвы". После боя курантов здесь можно будет услышать Нappy New Year и другие каверы ABBA в исполнении группы ABBAnd.
На праздничных сценах на Тверской улице зазвучат любимые современные мелодии, обработки ретрохитов и новогодние композиции. Москвичи и туристы, которые будут гулять ближе к полуночи в районе Георгиевского переулка, могут послушать выступление коллектива "Билет в ностальгию".
С 23:00 они будут играть на третьей сцене, где представят песни для создания хорошего настроения. После часа ночи здесь будет петь Анна Ворфоломеева. Кроме того, выступят группы Easy M и Replay.
На Тверской можно будет сходить на спортивные и акробатические шоу, увлекательные и познавательные мастер-классы и выступления уличных театров. По улице пройдет шоу-оркестр Street Band. В его арсенале – огромный репертуар, множество жанров выступлений и разнообразие костюмов.
Московский театр клоунады "Высокие братья" покажет новые трюки и яркие номера в сопровождении маленького оркестра, а также проведет мастер-класс по жонглированию и обнимашкам. А театрализованное шествие от московского театра "Яркие люди" познакомит гостей с "Космическими медузами".
Любители зимних видов спорта могут встретить Новый год на катках фестивальных площадок. В центре это катки на Площади Революции и Тверской площади. Можно посетить и окружные площадки: на площади Славы, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской, Святоозерской и Перерве, на площади Юности и в 16-м микрорайоне.
На Профсоюзной улице в 19:00 гостей ждут зажигательные кавер-версии лучших мировых хитов от команды D Music Band, а в первый час нового 2020 года состоится выступление группы What's Up.
Бульвар Дмитрия Донского приглашает в 19:00 вместе с группой "Крапива" отправиться в путешествие по разным музыкальным жанрам – поп, фолк, диско, этника, ретро, а в полночь кавер-группа Hitles подарит возможность послушать мировые хиты и подпевать.
На Ореховом бульваре в первые минуты нового года зазвучит специальная музыкальная новогодняя программа, которую подготовили музыканты Summertime Jazz Band. На улице Хачатуряна выступят Jungle girls и FOLKBEAT.
Вечером на Сиреневом бульваре в Троицке начнется концерт команды Cosmopolitan, которая собрала к этому вечеру свои самые яркие кавер-версии популярных песен. С песнями и танцами встретят Новый год гости Митинской улицы, когда ровно в полночь на сцену поднимется кавер-группа Music Time.
На сцену на Тимирязевской улице в 19:00 выйдет Диана Гурцкая. В полночь начнет свое выступление группа "Любо-Мило".
В Зеленограде на бульваре в районе микрорайона 16 в первые часы нового года кавер-группа Voice Play представит программу "Новогодние истории", а потом до 3:00 всех ждет новогодний концерт.
На площади Юности в 0:00 начнется концерт группы Marbless. На улице Матвеевской в 19:00 выступит кавер-группа DB Band, а в 0:00 – Zhivitsa Russian Folk-rock.
В сквере у Гольяновского пруда ждут поклонников кавер-версий знаменитых хитов: в 19:00 запланирован концерт группы Maneken, а в 12 ночи на сцену выйдет музыкальная команда Pandora. В полночь на Городецкой улице прозвучат мировые хиты от кавер-группы Step By Step.
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