Около 80% семей в ЗАО воспользовались помощью города при переезде по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Бесплатным городским сервисом "Помощь в переезде" в Западном административном округе воспользовались 79% семей, которые сменили место жительства по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его данным, на западе Москвы к этой услуге прибегли 8 из 10 переезжающих семей. Они смогли бесплатно воспользоваться автотранспортом и услугами грузчиков, которые помогли им перевезти вещи в новое жилье.

"Всего в Западном административном округе к переселению приступили 8,2 тысячи семей, из них 7,5 тысячи уже переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

"Помощь в переезде" представляет собой один из шести онлайн-сервисов, которые действуют в рамках суперсервиса "Переезд по программе реновации". Воспользоваться ими могут горожане, заключившие договор на получение новых квартир.

Вызвать грузчиков можно онлайн через портал mos.ru. Для этого в суперсервисе необходимо выбрать соответствующую услугу. Кроме того, москвичи могут обратиться за помощью при переезде в центры информирования по переселению.

Между тем с начала текущего года москвичи получили по программе реновации 44 новостройки, общая площадь квартир в которых составила около 600 тысяч квадратных метров. При этом почти 22,5 тысячи горожан получили предложения нового жилья с улучшенной отделкой. В общей сложности с начала запуска программы под заселение была передана 321 новостройка.