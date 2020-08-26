Льготный проезд в пригородных электричках для учащихся возобновится 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Учащиеся смогут вновь пользоваться льготами при проезде в пригородных электричках с 1 сентября, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Льготная 50-процентная скидка для школьников, студентов, аспирантов и ординаторов действует до 31 декабря 2020 года.
Чтобы оформить такой билет, нужно предъявить соответствующий документ: справку из школы, студенческий билет или социальную карту москвича.
Также за 10 дней до совершения поездки на социальную карту можно записать разовый льготный билет.
Абонементы "Ежедневно" на 30 дней для студентов и аспирантов (ординаторов) записываются только на социальную карту москвича. Обладателям индивидуальной транспортной карты нужно ежегодно продлевать срок ее действия.
На сайте Центральной пригородной пассажирской компании в разделе в разделе "Условия проезда" можно ознакомиться с правилами льготного проезда школьников.
Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому ассистенты – стажеры творческих вузов получают право на льготный проезд в общественном транспорте. Разрешение вступает в силу с 1 ноября и будет действовать в течение календарного года.
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