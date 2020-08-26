Жителям столицы вновь будут вручать первый паспорт в торжественной обстановке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры государственных услуг "Мои документы" возобновят вручение паспортов жителям столицы, достигшим 14 лет, в торжественной обстановке. Первое мероприятие планируется 28 августа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Юные москвичи получат документ, удостоверяющий личность, во Дворце госуслуг на ВДНХ.

Вручать паспорта в праздничной атмосфере в центрах госуслуг начали в декабре прошлого года. Данная услуга стала популярна среди горожан. В связи с распространением коронавируса ее приостановили.

Ранее торжественное мероприятие проводили каждую последнюю пятницу месяца. Сотрудники отдела по вопросам миграции вручали детям их первые паспорта. Кроме того, представитель от столичных центров госуслуг поздравлял их и дарил сувениры.

На данной церемонии могут присутствовать друзья и родственники. После чего можно побывать на экскурсии по музейно-выставочному комплексу истории государственной службы.

Дворец государственных услуг "Мои документы" начал работать на ВДНХ в декабре 2018 года. Он находится в историческом павильоне № 71 "РСФСР", рядом с фонтаном "Дружба народов".

Ранее диагностические комплексы в центрах "Мои документы" посетили две тысячи человек. Наиболее популярным у москвичей оказался флагманский офис ЮАО, где провели больше всего обследований.