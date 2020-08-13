Диагностические комплексы в центрах "Мои документы" посетили две тысячи человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба центров госуслуг "Мои документы" Москвы

Современные диагностические комплексы в столичных офисах "Мои документы" за первые 10 дней работы посетили две тысячи человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Горожанам доступно прохождение бесплатной преддиагностики состояния организма в 10 центрах государственных услуг. Наиболее популярным у москвичей оказался флагманский офис ЮАО, где провели больше всего обследований. На втором и третьем местах по популярности расположились офисы "Мои документы" в Новогирееве и Строгине.

Посетители центров отметили возможность пройти быстрый осмотр без предварительной записи, широкий спектр исследований.

Благодаря программе бесплатной проверки можно получить общую картину состояния организма. В частности, определяется состав тела, анализы выдыхаемого воздуха и уровня насыщения крови кислородом.

В прохождении проверки москвичам помогает администратор, специалист по здоровому образу жизни. Помимо того, посетители могут измерить пульс.

В ходе обследования человек получит информацию о здоровом образе жизни и поддержании организма в пределах рекомендуемой врачами нормы. Узнать, где находятся современные диагностические комплексы в городе, можно на сайте Депздрава.

Районные центры "Мои документы" открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что две новые услуги Пенсионного фонда теперь доступны во всех центрах "Мои документы". Для оформления требуется паспорт. Государственная пошлина не предусмотрена.