Фестиваль барбекю и фуд-траков пройдет в парке "Сокольники" с 28 апреля до 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль барбекю и фуд-траков состоится в московском парке "Сокольники" с 28 апреля по 1 мая. Гости мероприятия смогут посетить более 40 точек питания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

"В рамках мероприятия запланировано приготовление разнообразных мясных блюд и продажа с фуд-траков продукции быстрого питания", – подчеркивается в сообщении.

Согласно информации, гости фестиваля смогут попробовать свинину, баранину, курицу, рыбу, бургеры, хот-доги, салаты, лимонады и шашлык. Повара будут готовить еду на глазах у посетителей мероприятия.

"Посетители смогут выбрать и купить понравившуюся продукцию, насладиться ей прямо в парке и открыть долгожданный сезон пикников, если не успели этого сделать до фестиваля", – добавила пресс-служба.

Также посетители смогут поучаствовать в турнире дворовых игр, сыграть в вышибалы, резиночки и камень, ножницы, бумага.

Ранее врач-терапевт Светлана Куприна рассказала, что, выбирая мясо для шашлыков, необходимо убедиться в том, чтобы на нем не было слизи, а на поверхности жира – влаги. Особенно важно при выборе мяса обратить на его запах. По словам эксперта, свежий продукт имеет нейтральный аромат, без резких запахов.