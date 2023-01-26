Крупнейший комплекс по выпуску деталей для авиадвигателей будет создан в Москве – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей создадут в Москве. Об этом со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщает газета "Известия".

В газете сообщают, что госкорпорация "Ростех" планирует создать в столице крупнейший промышленный комплекс, который будет производить детали для авиационных двигателей.

"Для этого на одной территории объединят производство двух уже действующих компаний из периметра Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК "Ростех") – ПК "Салют" и Московского машиностроительного предприятия (ММП) им. В.В. Чернышева", – указано в издании.

По словам источника, производство будет развернуто в четырех корпусах, общая площади их составит более 77 тысяч квадратных метров. Там будут производить комплектующие для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В.

Собеседник издания уточнил, что проектная документация находится на завершающей стадии утверждения. Базовой площадкой для комплекса, по словам источника, станет территория ПК "Салют" на проспекте Буденного, куда перенесут производство ММП им. В.В. Чернышева, расположенное в Тушино. В издании утверждается, что также будут построены и новые производственные цеха.

"Ростех" и пресс-служба ОДК подтвердила эти планы "Известиям". Там уточнили, что строительство мегакомплекса начнется в этом году, инвестиции в проект составят около 35 миллиардов рублей. Комплекс станет одним из крупнейших в Москве и обеспечит более 13 тысяч рабочих мест.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс должен оставаться приоритетом для госкорпорации "Ростех". По его словам, значительная доля государственного оборонного заказа приходится как раз на предприятия "Ростеха".

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