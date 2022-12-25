Актер Гальцев поделился детскими воспоминаниями о Москве

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Актер театра, кино и телевидения Юрий Гальцев рассказал, какой он видел Москву, когда был маленьким. Об этом пишет "Москвич Mag".

По его словам, столица очень изменилась за последние десятки лет.

"Мне пять лет, мы с папой заходим в магазин живой рыбы, и там действительно живая рыба – карпы, караси. Я вылавливал их большими сачками. Отлично помню автоматы с газировкой, куда мы бросали три копейки, чтобы выпить газированную воду с сиропом", – вспоминает артист.

Гальцев признался, что любит и уважает этот город. По его мнению, современная Москва более ухоженная. Он добавил, что ему нравится приезжать из Санкт-Петербурга в столицу на время своих спектаклей, чтобы пройтись по старому Арбату, где еще жив дух старого города.

Ранее бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина заявила, что москвичи более избалованные, чем жители других городов.

Певица рассказала, что Москва – это ее родной город, однако она любит посещать другие населенные пункты. По ее мнению, люди за пределами столицы добрее.

Катина также обратила внимание на то, что в столицу люди приезжают зарабатывать и добиваться своих целей, поэтому живут в режиме выживания и конкурирования.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!