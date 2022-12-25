Историческое здание Москонцерта в центре столицы отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Историческое здание Москонцерта, расположенное на Пушечной улице в центре столицы, отреставрируют. Уже согласован проект ремонтно-реставрационных работ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что доходный дом с рестораном "Альпийская роза", построенный в XIX веке в стиле раннего модерна, относится к объектам культурного наследия регионального значения.

"Мастера восстановят фасады и гранитную облицовку цоколя, а также лепной декор, включая картуш аттика и оформление окна "бычий глаз". Также приведут в порядок элементы балясника с поручнем, вазоны и тумбы парапетного ограждения кровли, отделку ионических каннелированных полуколонн, тянутый междуэтажный карниз и тянутый пояс с иониками на главном фасаде", – приводятся в материале слова председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой.

По ее словам, также специалисты отреставрируют металлические элементы фонарей, козырьков фасадов, смонтируют новые окна, приведут в порядок подвал здания.

Яковлева уточнила, что в помещениях отреставрируют стены, потолки и полы. Среди интерьерных работ запланировано обновление деревянных и каменных подоконников, лепных элементов карнизов и лепных розеток.

Отмечается, что все работы будут проходить под контролем специалистов Мосгорнаследия.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют дом-музей Александра Островского на Малой Ордынке. Здание приведут в порядок к 200-летию со дня рождения драматурга. Специалисты не полностью переберут сруб дома, укрепят его и заменят отдельные венцы.

После окончания работ ожидается, что данный объект с еще рядом зданий усадьбы войдет в состав современного выставочного комплекса.



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