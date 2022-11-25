Частный детский сад в Текстильщиках перевели на льготную арендную ставку – Ефимов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Частный детский сад "Узорница" в Текстильщиках перевели на льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал, что компания, открывшая частный детский сад, отремонтировала нежилое помещение и выполнила другие условия специальной программы. Благодаря льготе инвестор сможет ежегодно экономить на аренде не менее 3,9 миллиона рублей.

По словам Ефимова, для размещения образовательных организаций город предлагает предпринимателям нежилые помещения и здания, расположенные в разных районах столицы. Принять участие в таких аукционах могут юрлица или индивидуальные предприниматели. С победителями торгов заключаются договоры аренды на 49 лет.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман сообщил, что в этом году, помимо "Узорницы", на льготную ставку перевели частное дошкольное образовательное учреждение "Первый детский" в Басманном районе и Центр развития ребенка "Айленд" в Хорошёво-Мнёвниках. Годом ранее на льготную ставку перевели учебный центр "Перспектива", расположенный в Северном Чертанове.

Программа "1 рубль за квадратный метр в год" для открытия школ и детских садов действует в столице с 2013 года. По ее условиям инвестор должен оснастить помещение необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности не позднее полугода со дня заключения договора аренды. На капремонт дается максимум полтора года, на проведение реконструкции – три года.

Затем инвестор должен оформить лицензию, а департамент образования и науки Москвы – подтвердить факт соблюдения условий осуществления образовательной деятельности. Если все условия соблюдены, арендатор получает возможность перейти на льготную ставку аренды.

Накануне сообщалось, что Москва заключила 12-й договор о выделении инвестору земли по ставке за один рубль в год. В рамках проекта на территории бывшей промышленной зоны Орлово инвестор ООО "ПК "Элитгрупп инвест" возведет новые корпуса мясоперерабатывающего производства. Компания планирует инвестировать в реализацию проекта 1,2 миллиарда рублей. Благодаря расширению производства в городе появится 300 новых рабочих мест.

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