В Академии спорта "Динамо" завершили установку лифтов

Фото: stroi.mos.ru

В Академии спорта "Динамо" специалисты завершили установку пяти лифтов грузоподъемностью до 2,5 тонны и скоростью 1 м/с, а также один технологический подъемник для обслуживания ретейл-зоны, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время строительная готовность трехэтажного объекта составляет 70%. Специалисты завершают основные строительно-монтажные работы и приступают к чистовой отделке помещений.

"В скором времени в Москве появится новый современный спортивный комплекс, на базе которого будет создана инфраструктура для семи различных дисциплин", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса

Заммэра отметил, что инвестор ведет строительные работы по графику. В завершающей стадии находятся работы по возведению монолитного железобетонного каркаса, монтажу металлоконструкций и устройству кровли. Планируется, что строительные работы завершат в конце текущего года.

В свою очередь, председатель комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова отметила, что в многофункциональном спорткомплексе откроются тренировочные залы для командных видов спорта, зона ледовых видов спорта, зона единоборств с татами и рингом, а также универсальный спортивный зал на 400 зрителей.

"Помимо спортивной инфраструктуры, в здании предусмотрены конференц-зал и пресс-центр с современным мультимедийным оборудованием, а также подземный паркинг", – рассказала Пятова.

По ее словам, прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Там разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, уложат дорожное покрытие, тротуары и плитку.

Академия спорта "Динамо" строится по адресу Ленинградский проспект, владение 36.

Ранее сообщалось, что четырехэтажный теннисный центр построят в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе, владении 71/17. Площадь спортивного комплекса составит 8,5 тысячи квадратных метров. В составе центра предусмотрены в том числе шесть теннисных кортов, зал настольного тенниса на восемь столов, а также два зала для сквоша.

Отмечалось, что новый теннисный центр сможет ежедневно принимать 94 занимающихся. В нем планируется проводить тренировки по теннису, сквошу, настольному теннису, силовой и общефизической подготовке и теннису для детей старше 10 лет.



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