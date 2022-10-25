Дом по реновации построили в Нижегородском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом по реновации появился в Нижегородском районе в Юго-Восточном округе столицы. Его создали по индивидуальному проекту, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Новостройку возвели на Нижегородской улице, владении 76. Она состоит из трех секций. Всего в доме сделали 234 квартиры: 39 однокомнатных, 159 двухкомнатных и 36 трехкомнатных. Их общая площадь равна 13,7 тысячам "квадратов", а внутренняя отделка соответствует стандартам программы реновации.

"Все работы по строительству и благоустройству завершены. По результатам итоговой проверки застройщик получил заключение о соответствии построенного здания проектной документации", – заявил глава Комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.

На первых этажах новостройки создали рабочее место консьержа и колясочную. В каждой из трех секций дома оборудовали несколько лифтов. На подземном этаже сделали парковку.

Подъезды, холлы и придомовую территорию обустроили для горожан с ОВЗ. Во дворе сделали детскую и спортивную площадки, высадили деревья и кустарники, а также разбили газоны.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года к переезду по программе реновации приступили более 21 тысячи человек. Отмечалось, что больше всего домов расселят в Восточном административном округе – 26. На юго-западе и юге Москвы к расселению подготовлены 19 и 18 домов. Они получат равнозначные квартиры в новых зданиях.



Почти 130 старых домов расселили по программе реновации в Москве в 2022 году

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